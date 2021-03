EMA sa postavila za bezpečnosť vakcíny AstraZeneca

Aj keď AstraZeneca čelí aktuálne nepríjemnej situácii, jej perspektíva zostáva pozitívna. To, že sa cena akcia drží na úrovni spred roka, môžu niektorí investori považovať za support pre nákup akcií do svojho portfólia.

Európska agentúra pre lieky (EMA) včera, vo štvrtok 18.03.2021 uviedla, že vakcína od spoločnosti AstraZeneca nesúvisí s celkovým zvýšeným rizikom vzniku krvných zrazenín. Inak povedané, celkové výhody vakcíny prevažujú na rizikami.

CFD World-Kristoff-Europa-sa-postavila-za-AstraZeneca (CFD World-Kristoff)

Zdroj: https://www.google.com/finance/quote/AZN:NASDAQ?window=5Y

Pozitívne však nepôsobia závery zo štúdie uverejnenej v The New England Journal of Medicine, v ktorej sa zistilo, že vakcína AstraZeneca je neúčinná proti juhoafrickému variantu vírusu SARS-CoV-2.

Aj keď spoločnosť AstraZeneca čelila a čelí negatívnym faktorom, kedy vo viacerých krajinách bolo pozastavené očkovanie ich vakcínou, treba vziať do úvahy, že počas pandémie nepredáva svoju vakcínu so ziskom. A preto akékoľvek pozastavenie používania vakcíny neovplyvní zisk spoločnosti v tomto roku. K zvýšeniu ceny príde pravdepodobne po pandémii, kedy spoločnosť zvýši príjmy a prinesie zisk. To zvyšuje kapacitu na tri miliardy dávok ročne. To znamená, že AstraZeneca má infraštruktúru potrebnú na to, aby sa stala lídrom na trhu. Ak sa vyriešia problémy s vakcínami spoločnosti AstraZeneca, produkt by mohol priniesť miliardové príjmy.

Spoločnosť sa nezameriava a nespolieha len na predaj vakcín proti koronavírusu. AstraZeneca predáva širokú škálu produktov a predaj výrobkov v roku 2020 medziročne stúpol o 10% na viac ako 25 miliárd dolárov. To znamená, že posledné správy o vakcíne AstraZeneca pravdepodobne nie sú dôvodom na poplach. Celkové portfólio produktov spoločnosti AstraZeneca by malo v nasledujúcich rokoch zvýšiť zisk z čoho budú v konečnom dôsledku profitovať dlhodobí investori.

CFD World-Kristoff-Europa-sa-postavila-za-AstraZeneca (CFD World-Kristoff)

Zdroj: https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=AZN

V nasledujúcich 12 mesiacoch 23 analytikov predpovedá vývoj ceny spoločnosti odlišne. Stredný cieľ predstavuje 65,85 USD za akciu, najvyššia odhadovaná cena v nasledujúcich 12 mesiacoch je 78,92 USD za akciu a najnižšia 47,54. Medián odhadu predstavuje nárast o + 31,51% oproti poslednej cene 50,07 USD za akciu.

Akcie spoločnosti sa obchodujú od júla 2020 v miernom klesajúcom trende a držia sa blízko cenového pásma z pred roka v okolí 50,00 USD za jednu akciu, niektorí investori to môžu považovať za support pre nákup akcií do svojho portfólia.