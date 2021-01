ECB je rozhodnutá urobiť všetko preto, aby sa v eurozóne upravila inflácia

Členom Rady guvernérov ECB sa nepáči zhodnocovanie eura, ktoré tlačí nadol nákupné ceny pri dovoze a tým aj infláciu. Podľa ich vyjadrení je v hre ďalšie zníženie úrokových sadzieb.

„Európska centrálna banka je pripravená využiť všetky nástroje potrebné na stimuláciu inflácie a pozorne sleduje zhodnocovanie eura,“ uviedol člen rady guvernérov Olli Rehn. Reagoval tak na aktuálny problému, ktorému eurozóna čelí: pokračujúca deflácia a slabnúce oživenie. Rehn k svojmu výroku dodal, že niekoľko jeho kolegov z Rady guvernérov vrátane holandského guvernéra Klaasa Knota nedávno zvýšilo možnosť zníženia úrokových sadzieb.

„Sme určite pripravení použiť a upraviť všetky naše nástroje, ako je to vhodné," uviedol fínsky guvernér v rozhovore pre agentúru Bloomberg Television a dodal: „Pozorne sledujeme vývoj výmenného kurzu, najmä pokiaľ ide o výhľad inflácie."

ECB k svojmu pandemickému stimulačnému balíku pristúpila ešte v decembri a zatiaľ čo prezidentka Christine Lagardeová tvrdila, že oživenie eurozóny je na dobrej ceste, pomalý postup očkovania a pokračujúce reštrikcie prispievajú k neistote.

Rehn opísal výhľad inflácie v regióne ako „príliš nízky na jeho vkus a čo je dôležitejšie, príliš nízky pre spoločný cieľ“.

Inflácia v eurozóne je v súčasnosti -0,3% v porovnaní so strednodobým cieľom tesne pod 2%. Skok výmenného kurzu za posledný rok je jedným z faktorov, ktorý tlačí ceny dole, čiastočne znižovaním dovozných nákladov.

„Nechcel by som vstupovať do špekulácií o jednej alebo druhej možnosti z našich monetárnych nástrojov," uviedol Rehn. „Povedal by som len, že sme skutočne pripravení použiť a upraviť všetky naše nástroje podľa potreby."

Rehn tiež zdôraznil, že zmena inflačného cieľa ECB by sa mala zmeniť na jasný, symetrický cieľ 2%. Predtým tvrdil, že takýto posun by pomohol zvýšiť očakávania po rokoch, v ktorých inflácia tvrdohlavo zostala príliš nízka napriek biliónom eur menových stimulov.