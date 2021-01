Problémy dodávok vakcín korigujú akcie farmafiriem

Majitelia akcií farmafiriem, ktoré úspešne uviedli na trh vakcíny proti COVID-19 majú "našliapnuté" na zaujímavé zisky. Radosť by im mohli spôsobiť problémy v dodávkach alebo konkurencia, ktorá príde s jednodávkovou vakcínou.

Úvod roka 2021 sa nesie v znamení očkovacieho maratónu spojeného so snahou ochrániť populáciu a zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19. Postupne sa k prvej povolenej vakcíne spoločnosti Pfizer a BioNTech pridávajú aj ďalšie od Moderny a AstraZenecy. Problémy dodávok síce spôsobili v posledných dňoch korekciu hodnoty niektorých farmafiriem, ale z dlhodobého hľadiska objemy objednávok nahrávajú v prospech ďalšieho rastu akcií farmaceutických spoločností, ktorý sme mohli sledovať aj v priebehu minulého roka, keď hodnota niektorých spoločností v tomto segmente rástla v rade až niekoľkých stoviek percent.

Kým v roku 2020 bolo kľúčovým hnacím motorom rastu akcií najmä pozitívny sentiment investorov v dôsledku vývoja vakcín a s tým spojených pozitívnych správ o významných pokrokoch a vývoji finálnej účinnej látky, v novom roku ženú akcie nahor najmä objednávky očkovacích látok jednotlivými krajinami.

Jednou z nepochybne dobrých správ je, že podľa novej štúdie by mala vakcína Pfizer a BioNTech zaberať aj na britskú mutáciu koronavírusu. Naopak pre akcie spoločnosti je veľmi negatívna správa, o oznámení omeškania dodávok objednaných vakcín do európskych štátov, v súvislosti s ktorou chce Taliansko podniknúť právne kroky. Akcie firmy Pfizer to poslalo do červených čísel a celkovo si za posledný mesiac odpísali 2,4 percenta zo svojej hodnoty. Akcie spoločnosti BioNTech si za rovnaké obdobie odpísali zo svojej hodnoty 3 percentá.

CFDWorld-Kristoff-Vakciny-farmafirmy-vyvoj-akcii-Pfizer (CFDWorld-Kristoff)

Zdroj: Google Finance

Najviac si za posledný mesiac odpísali akcie spoločnosti Moderna, ktorá je druhou spoločnosťou, ktorej vakcínou sa začalo oficiálne očkovať a rovnako ako jej konkurencia pred pár dňami ohlásila dočasné obmedzenie dodávky.

Ale napríklad akcie spoločnosti AstraZeneca, ktorá vyvinula vakcínu v spolupráci s Oxfordskou univerzitou za posledný mesiac vzrástli o 3,7 percenta. Hodnota spoločnosti rastie aj s ohľadom na to, že vedci pracujú na úprave jej zloženia tak, aby bola účinná aj proti novým mutáciám koronavírusu z Veľkej Británie, Juhoafrickej republiky a Brazílie. Ako dlho bude tento proces trvať však zatiaľ nie je známe. Vakcínou sa momentálne očkuje práve v domovskej Británii a čaká na schválenie EMA.

CFDWorld-Kristoff-Vakciny-farmafirmy-vyvoj-akcii-AstraZeneca (CFDWorld-Kristoff)

Zdroj: Google Finance

Karty na trhu ešte môže zamiešať spoločnosť Johnson&Johnson, ktorá zverejnila informácie o tom, že na očkovanie by mala stačiť iba jedna dávka jej vakcíny, zatiaľ čo všetky ostatné vyššie spomínané sa musia podávať v dvoch dávkach. Akcie spoločnosti si v dôsledku pozitívnych správ za posledných 30 dní pripísali na hodnote viac ako 6 percent. Ak sa spoločností podarí preukázať účinnosť vakcíny a následne dodávky na trh, môže to akcie spoločnosti oproti konkurencii potiahnuť výrazne nahor.

Naopak negatívny vplyv na akcie farmaceutických firiem by mohli mať ďalšie omeškania súvisiace s dodávkami a samotnou výrobou jednotlivých dávok vakcín na rôzne trhy vo svete. V prípade, že sa však ďalším omeškaniam dodávok podarí zabrániť a firmy čo najskôr problémy s výrobou vyriešia, investori by sa mohli potenciálne tešiť na ďalšie veľmi zaujímavé zisky.

Komentár hlavného analytika CFD World Martina Krištoffa