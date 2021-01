Bitcoin verzus zlato. Nahradí kryptomena dlhoročný bezpečný prístav investorov?

Zásadný skok pri cene bitcoinu v posledných týždňoch vyvoláva otázku, či sme svedkami odovzdania žezla v segmente zaistenia proti riziku od zlata k novému fenoménu - kryptomenám. Odpoveď je áno aj nie...

Na jednej strane stojí zlato ako „kráľ“ drahých kovov a na druhej strane bitcoin ako „najstaršia kryptomena“ s dominantnou pozíciou na trhu digitálnych mien. Kam sa uberá pozornosť investorov a kam bude smerovať v ďalšom období? Budú sa viac zaujímať o bitcoin na úkor ceny drahého kovu, alebo uprednostnia tradičnú hodnotu v podobe žltého kovu, ktorá je uchovávateľom hodnôt v očiach celých generácií ľudstva? Odpoveď na túto otázku by mohli poskytnúť nasledujúce riadky.

Bitcoin v posledných dňoch prekonal nové historické maximá, keď sa dostal nad hodnotu 34-tisíc USD. Rastu jeho ceny nahráva viacero faktorov. Okrem toho, že v poslednom období sa kryptomena stala stredobodom záujmu veľkých inštitucionálnych investorov a platby v kryptomenách umožní v roku 2021 aj PayPal, treba vziať do úvahy aj upokojenie situácie po voľbách v USA, dlhodobý efekt jarného „delenia“ kryptomeny, ktorý zvyčajne možno sledovať ešte niekoľko rokov a fakt, že sa pomaly blížime k dosiahnutiu limitu počtu vyťažených bitcoinov, ktorý bola stanovený na 21 miliónov bitcoinov. V súčasnosti zostáva nevyťažených 1,5 milióna bitcoinov. Fakt, že do obehu nebude možné uvoľniť ďalšie jednotky by mal nahrávať v prospech rastu jeho ceny oproti kryptomenám, ktoré touto vlastnosťou nedisponujú. Všetky tieto aspekty nahrávajú v prospech jeho ďalšie rastu hodnoty, aj keď niektorí odborníci stále pochybuj o jeho potenciáli a napriek pozitívnym fundamentálnym faktorom očakajú výraznú korekciu.

Naproti tomu stojí zlato, ktoré tento rok taktiež prekonalo svoje historické maximá a dostalo sa až nad hodnotu 2000 USD za uncu. V posledných týždňoch sa však dobre rozbehnutý rastový trend zastavil a drahý kov musel čeliť korekcii v rade stoviek dolárov. Prepad bol reakciou na pozitívne správy o vakcínach proti COVID-19. Určitý odlev kapitálu mohol byť spôsobený tiež zvýšeným záujmom investorov o obchodovanie akcií farmaceutických firiem, ktoré po správach o vakcíne rástli. Pokles ceny zlata však nemusí nevyhnutne znamenať problém. Práve naopak, môže byť príležitosťou na nákup kovu za lepšiu cenu.

Oba tieto „finančné nástroje“, teda zlato aj bitcoin slúžia investorom ako prostriedok zaistenia proti politickej a ekonomickej neistote, ale aj inflácii a manipulácii s americkým dolárom alebo inými fiat menami a hoci sa hovorí o tom, že by sa polemizuje nad „úspechom“ bitcoinu na úkor drahého kovu, je pravdepodobné, že obe majú svoje silné pozitíva aj negatíva a zástancov. Kým bitcoin sa nachádza v centre pozornosti najmä mladšej generácie, tí skúsenejší alebo investori, ktorí nemajú radi vysoké riziko uprednostnia skôr tradičné zlato. Preto si myslím, že v tejto chvíli nehrozí, že by kryptomeny dokázali nahradiť zlato a rovnako to platí aj naopak.