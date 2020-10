Banky v eurozóne sprísňujú prístup k úverom kvôli obavám z pandémie

V treťom kvartáli banky začali banky vyžadovať lepšie zabezpečenie a sprísňovať poskytovanie úverov. Všeobecne sa očakáva, že s 2. vlnou pandémie príde ECB v novými stimulmi.

Banky v eurozóne v treťom štvrťroku obmedzili prístup k podnikovým úverom a očakávajú ďalšie sprísnenie, keď budú mať čoraz väčšie obavy z novej vlny pandémie koronavírusu, ukázal v utorok prieskum Európskej centrálnej banky.

Keďže vlády opäť obmedzujú činnosť, banky sa obávajú zvyšovania úverového rizika. Pandémia predstavuje náročné očakávania relatívne rýchleho oživenia a môže otestovať vládne záväzky týkajúce sa zachovania úverových záruk.

Sprísnený prístup k úverom by mohol mať vplyv aj na rast v eurozóne v 19 krajinách, čo by zase mohlo viesť ECB k tomu, že poskytne viac stimulov na udržanie likvidity spoločností až do zrušenia obmedzení.

„Vo štvrtom štvrťroku 2020 banky očakávajú, že sa úverové štandardy firiem budú naďalej sprísňovať, čo odráža obavy z hospodárskeho oživenia, pretože niektoré sektory sú naďalej zraniteľné, ako aj neistoty týkajúce sa predĺženia opatrení fiškálnej podpory,“ uviedla ECB vo vyhlásení .

Banky už v treťom štvrťroku obmedzovali prístup, požadovali lepšie zabezpečenie a predávali úvery s vyššou maržou, uviedla ECB.

Úvery nefinančným spoločnostiam sa v septembri zvýšili o 7,1%, od júna sa nezmenili a nedosiahli viac ako desaťročné maximum 7,3% dosiahnuté v máji.

Banky však očakávajú, že dopyt po podnikových úveroch sa v posledných troch mesiacoch roka zmierni, pričom väčší záujem bude pochádzať skôr od malých a stredných firiem ako od veľkých spoločností, dodala ECB.

Mierime do úverovej krízy? V niektorých odvetviach a pre niektoré spoločnosti, uviedol ekonóm ING Carsten Brzeski. „Bude to výzva pre ECB a pre vlády. Je ťažké prispôsobiť (pôžičky ECB) hotelom, reštauráciám a leteckým spoločnostiam.“

Aj keď je pravdepodobnejšie, že tvorcov politík ECB bude prísnejší prístup k úverom znepokojovať, zhoršenie sa zatiaľ nepovažuje za dostatočne závažné na to, aby vyvolalo ďalšie stimuly.

Väčšina pozorovateľov ECB napriek tomu predpokladá, že banka rozšíri svoje stimulačné opatrenia v decembri, keď sa očakáva, že nové ekonomické projekcie ukážu pomalšie oživenie a môžu dokonca naznačovať riziko dvojitej recesie.