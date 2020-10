Technologické akcie prudko stúpajú. Je to bublina alebo podložený rast?

Len polrok od mesiac trvajúceho strmého prepadu akciové indexy opäť atakujú rekordné čísla. A to aj napriek (či pri niektorých tituloch vďaka) všeobecnej neistote v globálnej ekonomike. Namieste je otázka, či tu nemáme bublinu.

Jeden z najhlavnejších indexov S & P 500, ktorý združuje výkonnosť 500 najväčších spoločností v Spojených štátoch sa nachádza v blízkosti svojich historických maxím.

Treba si však uvedomiť, že tak ako rastie index S & P 500 nerastú všetky akciové tituly. V akciových indexoch sú spoločnosti vážené podľa trhovej kapitalizácie, čo znamená, že akcie ktoré majú najvyššiu kapitalizáciu majú v indexe najväčšiu váhu.

Za „optický“ rast akciového trhu môžu teda veľké spoločnosti, pričom väčšina z nich sú technologické firmy.

Technológie, ako také, zažívajú aj vďaka koronavírusu pravdepodobne svoje najlepšie časy. Rada podnikov bola práve kvôli „pandémii“ dotlačená do digitalizácie svojich prevádzok a podnikových procesov. Z toho vyplýva, že tak ako prevádzkovatelia podnikov tak aj investori si uvedomili, že technológie budú mať vo svete čoraz väčšie zastúpenie, či už v pracovnej, ale aj súkromnej sfére, z čoho v konečnom dôsledku profitujú už spomínané technologické spoločnosti.

No je otázne ako dlho takýto rast vydrží. Nič netrvá večne, ani rast akciového trhu, ktorý môže v dohľadnej alebo dlhšej dobe poklesnúť aj o niekoľko desiatok percent. Avšak nemusí to tak byť pokiaľ budúci rok dosiahnu spoločnosti svoje zisky späť. Tým pádom by akcie neboli takpovediac „predražené“.

V najbližších dňoch a mesiacoch však bude smerodajné to ako budú postupovať jednotlivé vlády krajín pri riešení tzv. druhej vlny pandémie. V prípade ak by došlo opäť k „lockdownu“ krajín, väčšina podnikov by to nemusela zvládnuť aj napriek podpore zo strany vlád jednotlivých krajín alebo centrálnych bánk.