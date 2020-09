Lítium má slušný rastový potenciál vďaka elektromobilom

Vzostup záujmu o elektromobily spôsobí nárast dopytu po lítiu. Ak sa naplnia predpovede o 5-7 % podiele elektromobilov trhu, nárast by mohol presiahnuť 20 %. To je výborná príležitosť pre investorov.

Aj keď je záujem o elektromobily na vzostupe, cena lítia sa naďalej obchoduje na najnižších úrovniach za posledné 3 roky. Z nízkej ceny sa tak môžu tešiť producenti lítiových batérií kvôli nízkym nákladom na komoditu.

Dlhodobá korekcia cien môže predstavovať pre dlhodobých investorov zaujímavú príležitosť na rozšírenie svojho aktuálneho portfólia investícií alebo prípadnú diverzifikáciu rizika.

Očakáva sa, že svetový počet novo predávaných elektrických automobilov sa v nasledujúcich rokoch zvýši na päť až šesť miliónov vozidiel, čo zodpovedá podielu na trhu približne 5% - 7%. Momentálne je potrebných približne 150g lítia na vyprodukovanie výkonu 1 kW / h.

V závislosti na výkonnosti a technologickom pokroku v tejto oblasti sa očakáva, že na každé elektrické vozidlo bude potrebných medzi 3-10 kg lítia.

V dôsledku tejto skutočnosti analytici očakávajú, že ročný dopyt po lítiu v celosvetovom meradle vzrastie o 21%.

Ak by chceli investori v najbližších rokoch profitovať z lítiového boomu na trhu, ich pozornosť by sa mala uberať smerom k popredným firmám v tomto odvetví. Spoločnosti s dlhodobejšou a líderskou pozíciou by mohli byť tou správnou voľbou.

Svetový líder v oblasti lítiových akcií je spoločnosť Albemarle Corporation. Hnaciu silu pre túto firmu predstavuje práve zvýšený dopyt po lítiu. Najväčší konkurent spoločnosti je Sociedad Quimica Minera de Chile, s ktorou dlhodobo bojuje o líderskú pozíciu.