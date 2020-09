Americké firmy v Číne sa čoraz viac obávajú, že zlé väzby budú trvať roky

Americké spoločnosti v Číne sú znepokojené tým, že obchodné napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta pretrvá ešte niekoľko rokov a takmer tretina z nich uviedla, že bola ovplyvnená ich schopnosť udržať si zamestnancov.

„Americké podniky v Číne by si veľmi priali, aby tieto dve krajiny rýchlo vyriešili svoje problémy a znížili napätie. Realizovateľný rámec spolupráce pre ďalšie desaťročie by bol dobrým miestom na zameranie diskusií," uviedol Ker Gibbs, prezident obchodnej komory.

Napätie medzi USA a Čínou, ktoré je už vysoké po minuloročnej obchodnej vojne, sa tento rok ešte prehĺbilo v dôsledku vypuknutia pandémie COVID-19.

S blížiacimi sa voľbami v USA tento týždeň prezident Donald Trump opäť nastolil myšlienku oddelenia americkej a čínskej ekonomiky, tiež známych ako decoupling, čo naznačuje, že USA by nestratila peniaze, ak by tieto krajiny už nepodnikali.

Podčiarkujúc obavy z bilaterálneho napätia, ako aj z ekonomickej neistoty spôsobenej pandémiou koronavírusov, iba 29% spoločností plánuje v tomto roku zvýšiť svoje investície v Číne, oproti 47% v roku 2019.

Podiel spoločností s pesimistickým päťročným výhľadom však mierne ustúpil, a to na 18,5% oproti 21,1% v roku 2019.

Ako sa uvádza v správe, zlepšenie možno pripísať obchodnej dohode fázy 1, no zároveň je tam napísané aj to, že pesimizmus zostáva historicky vysoký. Do roku 2019 sa firmy s pesimistickými päťročnými výhľadmi pohybovali niekoľko ročnom horizonte okolo 7%.

Tohtoročný prieskum sa uskutočnil medzi 16. júnom a 16. júlom a priniesol odpovede od 346 spoločností z priemyselných, automobilových a farmaceutických odvetví.

Viac ako 90% respondentov uviedlo, že sa zaviazalo zostať v Číne, zatiaľ čo 71% firiem, ktoré vlastnia alebo outsourcujú výrobu v Číne, uviedlo, že nemajú v úmysle presunúť výrobu do iných krajín.