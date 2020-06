Svetová banka vidí vývoj čierno: globálna ekonomika v roku 2020 klesne o vyše 5 %

Podľa prepočtov Svetovej banky by mal koronavírus spôsobiť v tomto roku pokles globálnej ekonomickej produkcie až o 5,2 %. Zároveň varuje, že jej prognóza sa môže veľmi rýchlo ešte viac zhoršiť, ak neistota pretrvá.

Svetová banka očakáva pokles na úrovni 7,0 % u vyspelých ekonomík, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhové ekonomiky poklesnú o 2,5 %. Ak sa to naplní, pôjde o najhlbší pokles na základe HDP na obyvateľa od rokov 1945-46, kedy hospodárstvo v Európe aj číselne padlo na dno, keďže štáty ukončili enormné výdavky na zbrojenie v 2. svetovej vojne.

Tieto predpovede sú výrazne pesimistickejšie ako aprílová predikcia Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten predpokladal pre rok 2020 globálny pokles na úrovni 3,0 %. MMF však plánuje aktualizovať svoju prognózu už 24. júna a generálna riaditeľka Kristalina Georgieva uviedla, že ďalšie zníženie výhľadu je „vysoko pravdepodobné“. To naznačuje, že pesimizmus Svetovej banky by mohol byť namieste.

Predstavitelia Svetovej banky uviedli, že v základnom scenáre k vývoju ekonomiky počítajú na konci júna so zmierňovaním sociálneho dištancu a dočasného zatvorenia podnikov. V správe sa však uvádza aj scenár spomalenia, v ktorom by sa obmedzenia predĺžili o ďalšie tri mesiace. Ak by k tomu došlo, pokles ekonomiky v roku 2020 by sa prehĺbil na úroveň 8 – 10 % vo vyspelých ekonomikách a 5 % na rozvíjajúcich sa trhoch. Výsledkom by bol zásadný kolaps svetových obchodných tokov, masívnejšie prepúšťanie a hlbšie zníženie výdavkov domácností. Ak by sa takýto scenár naplnil, mohli by sme očakávať len veľmi pomalé oživenie ekonomiky v roku 2021.

Nové predpovede tiež zvýšili odhad Svetovej banky o tom, koľko ľudí bude v dôsledku pandémie zasiahnutých extrémnou chudobou. Odhady hovoria o 70 až 100 miliónoch, pričom predchádzajúce informácie predpokladali „len“ vyše 60 miliónov.

Podľa údajov Svetovej banky už došlo v roku 2020 ku kontrakcii ekonomiky o 3,2 % v prípade Indie, 6,1 % v USA a Japonsku, 8,0 % v prípade Brazílie a až 9,1 % v eurozóne. Naproti tomu, očakáva sa, že Čína aj v roku 2020 ostane rásť, aj keď len na úrovni 1,0 %, čo je zásadný pokles oproti januárovej predpovedi na úrovni 6,0 %.