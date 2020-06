Čína predstavuje hnaciu silu globálneho oživenia dopytu po rope

Čínsky dopyt po rope sa zotavil na úroveň viac ako 90% v porovnaní v úrovňou pred pandémiou koronavírusu začiatkom tohto roka. Je to prekvapivo silné oživenie, ktoré by sa mohlo odraziť v treťom štvrťroku.

Ropné krajiny majú vďaka čínskym správam po dlhých týždňoch zlých správ konečne dôvod na optimizmus. Rozsiahle obmedzenia s cieľom obmedziť šírenie vírusu si totiž vyžiadali mimoriadne vysoké poplatky na trhoch s ropou, ktoré do polovice apríla vymazali zhruba 70 % z globálnych cien a viedli k obrovským nárastom zásob ropy a paliva na celom svete.

„Keď si uvedomíte, že dopyt po rope v Číne - prvej krajine zasiahnutej vírusom - klesol vo februári o viac ako 40 %, tak miera, v akej sa vracia späť, poskytuje dôvod na určitý optimizmus v súvislosti s trendmi oživenia hospodárstva a dopytu na iných trhoch, ako je Európa a Severná Amerika,“ povedal Jim Burkhard, viceprezident IHS Markit, analytickej spoločnosti špecializovanej na riešenia pre priemysel.

Kým ropní analytici súhlasia s tým, že dopyt Číny vzrastá, odhady sa líšia z hľadiska stupňa a trvania. Wood Mackenzie očakáva, že čínska spotreba ropy v druhej polovici roka vzrastie o 2,3 % na 13,6 milióna barelov za deň (bpd) za rovnaké obdobie minulého roka. Dôvodom na očakávaný rast je zvýšená doprava a priemyselné využitie.

Do tretieho štvrťroka by čínsky dopyt po benzíne mohol prekonať rovnaké obdobie minulého roka o 3 % na 3,5 milióna bpd, zatiaľ čo spotreba nafty by sa mohla v tom istom období zvýšiť o 1,2% na 3,4 milióna bpd.

Na rozdiel od toho Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej májovej správe uviedla, že dopyt Číny podľa jej analytikov klesne v druhom polroku o 5% na 13,2 milióna bpd.

Napriek rozdielnym názorom panuje silná zhoda v tom, že sa očakáva intenzívnejšia spotreba benzínu aj nafty, keďže stále viac ľudí je „v pohybe“ a to isté sa očakáva aj od oživenia priemyslu.