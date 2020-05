Americký obchodný deficit sa prehlbuje

V USA už oficiálne začal hlboký prepad ekonomiky, keď prvýkrát po 10 rokoch klesol sektor služieb. Americká ekonomika by sa však mala odraziť od dna už v tomto kvartáli. Avšak predtým sa čaká tretinový pokles celkového HDP.

Deficit amerického obchodu sa v marci zvýšil, keď Spojené štáty zaznamenali rekordný pokles exportu. Ďalšie údaje v utorok ukázali, že tvrdé opatrenia na spomalenie šírenia COVID-19 priniesli v apríli prvýkrát po takmer 10 rokoch scvrknutie obrovského sektoru služieb.

Správy o prepade exportu a poklese sektoru služieb boli posledným signálom pre hlboký prepad hospodárstva do recesie. Zároveň tieto čísla hovoria, že prudký nárast na pôvodné úrovne je nepravdepodobný, aj keď sa niektoré časti Spojených štátov začali znova otvárať.

„Obchod medzi uzamknutými krajinami na celom svete bude naďalej klesať, čo vyzerá ako druhá veľká depresia, a mohlo by to trvať roky, kým sa globalizačný trend znovu potvrdí, pretože svet sa počas tejto bezprecedentnej zdravotnej krízy stáva opatrnejším,“ povedal Chris Rupkey, hlavný ekonóm finančnej skupiny MUFG v New Yorku.

Obchodný deficit USA narástol o 11,6 % na 44,4 miliárd dolárov, čo je najväčší nárast od decembra 2018. Ekonómovia, ktorých oslovila spoločnosť Reuters, predpovedali, že v marci sa obchodný rozdiel zvýši na 44,0 miliárd dolárov. Dôvody poklesu sú jasné: globálne opatrenia výrazne narušili dodávateľské reťazce a tiež znížili dopyt po tovare a službách, čím sa znížila hospodárska produkcia.

V Spojených štátoch sa hrubý domáci produkt v prvom štvrťroku znížil v anualizovanom vyjadrení na 4,8 %, čo je „najstrmšie“ tempo poklesu produkcie od štvrtého kvartálu 2008. Ekonómovia sa domnievajú, že ekonomika vstúpila do recesie v druhej polovici marca, keď došlo k sociálnym dištančným opatreniam.

Prieskum, ktorý v utorok uskutočnil Inštitút pre riadenie dodávok (ISM), ukázal, že jeho index nevýrobnej činnosti minulý mesiac klesol na úroveň 41,8, čo je prvá kontrakcia od decembra 2009.

Hodnota pod 50 naznačuje očakávané pokračovanie poklesu v sektore služieb, ktorý sám osebe predstavuje viac ako dve tretiny hospodárskej činnosti v USA. Miera nových objednávok v odvetví služieb v prieskume ISM klesla v apríli na rekordné minimum.

„Stále očakávame, že vrchol dopadu COVID-19 na americkú ekonomiku nastane v tomto štvrťroku, keď HDP klesne o približne 30 % anualizovaným tempom,“ povedal Ryan Sweet, hlavný ekonóm Moody's Analytics vo West Chester v Pensylvánii.