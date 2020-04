Pandémia opäť po deviatich rokoch uvrhne Japonsko do hlbokej recesie

Očakáva sa, že Japonsko sa v tomto roku dostane do hlbokej recesie. Národná banka Japonska (Bank of Japan - BoJ) preto chystá stimuly v podobe uvoľnenia menovej politiky.

Pandémia narušila dodávateľské reťazce a vážne poškodila odvetvie cestovného ruchu, zatiaľ čo pravidlá sociálneho odstupu na zabránenie šírenia vírusu spôsobili ďalšiu záťaž pre hospodárstvo a prepad Japonsko do hlbokej recesie.

Japonský premiér Shinzo Abe v utorok vyhlásil núdzový stav v boji proti pandémii koronavírusu vo veľkých populačných centrách a zverejnil stimulačný balík v objeme takmer 1 bilión dolárov na zmiernenie ekonomického dopadu.

Tretia najväčšia ekonomika na svete by podľa prognóz mala zaznamenať pokles ročného HDP o 3,7% za obdobie prvého kvartálu (január – marec) a 6,1 % v apríli až júni.

Tieto poklesy nadväzujú na strmý prepad ekonomiky ešte z posledného kvartálu 2019, kedy HDP pokleslo o výrazných 7,1 % v dôsledku zvýšenia dane z obratu, ktorú vláda zaviedla v októbri.

Ak sa predikcie potvrdia, išlo by o tri kvartálne prepady za sebou po dlhšom období. Naposledy Japonsko podobnej situácii čelilo v období od októbra 2010 do júna 2011 v čase zemetrasenia a tsunami v Japonsku.

No problémom ostáva to, že ak sa aj ohnisko v industrializovaných krajinách upokojí, v rozvíjajúcich sa krajinách by mohla pretrvávať nestabilita. Pandémia koronavírusu by tiež mohla tlačiť na znižovanie cien, pretože politika sociálneho odstupu medzi ľuďmi drží nakupujúcich vo svojich príbytkoch

Jadrová spotrebiteľská inflácia, ktorá vylučuje volatilné náklady na čerstvé potraviny, bude v druhom a treťom štvrťroku iba 0,1 % a v októbri až decembri sa podľa predikcie udrží na úrovni na 0,3%.

Najpravdepodobnejšími krokmi zo strany japonskej Národnej banky, ktoré by mohla podniknúť, je zvýšenie nákupov aktív, ako sú podnikové dlhopisy.