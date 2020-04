Dodávky ropy naďalej rastú. Dohoda zatiaľ nie je na stole

Trh s čiernym zlatom, naďalej dosahuje nové minimá. Pandémia koronavírusu tlačí dopyt po rope čoraz nižšie, a taktiež cenová vojna medzi Ruskom a Saudskou Arábiou neprospieva tomu aby sa trend komodity v blízkej budúcnosti zmenil.

Očakávalo sa, že prezident USA Donald Trump vyvinie tlak na Rusko a Saudskú Arábiu, aby ukončili svoju cenovú vojnu, ale jeho rozhovory s vodcami oboch krajín mali zatiaľ malý vplyv a ceny naďalej klesajú.

Saudi zvýšia dodávky tento mesiac, ako súčasť ich cenovej vojny s Ruskom, a trh očakáva, že viac ako 2 milióny barelov denne pribudne navyše na trh len od Saudskej Arábie.

Okrem toho má Rusko kapacity na to, aby zvýšilo produkciu 200 000 až 300 000 barelov denne, Irak by mohol zvýšiť produkciu o 200 000 barelov denne a to ešte nezahŕňa produkciu Líbye, kde sú naďalej prítomné exportné blokády. Preto v najbližších dňoch, týždňoch možno až mesiacoch sa trend na trhu s ropou nemusí zmeniť.

Miera prebytku v druhom štvrťroku 2020 a pretrvávajúce oslabenie cien znamenajú, že tlak USA na pokus o stabilizáciu trhu sa bude v nasledujúcom štvrťroku naďalej zvyšovať. Stále však akékoľvek potenciálne kroky, ktoré zoskupenie OPEC + podnikne v nasledujúcich mesiacoch, nebudú schopné dostať svetový trhy do rovnováhy.

Ceny ropy Brent od začiatku týždňa dosahujú nové minimá, keď sa dostali pod 23 dolárov za barel. Je možné že po množstve nepriaznivých faktorov bude ropa aj naďalej klesať.