Ropa môže už skoro atakovať 18-ročné minimá. Dobrá správa pre motoristov je pohromou pre ť

Nízky dopyt kvôli koronavírusu naďalej tlačí na ceny ropy. Ak by globálna spotreba ropy ďalej rapídne klesala, môžeme byť v 2. kvartáli svedkami poklesu ceny ropy Brent k hranici 20 dolárov. Takto nízko nebola ropa od roku 2002.

Analytici banky Goldman Sachs odhadli do konca marca pokles dopytu o 8 miliónov barelov denne (bpd). Medziročný pokles za celý rok 2020 odhadla banka na 1,1 milióna bpd – išlo by o vôbec najväčší pokles v histórii.

Zásadný dopad koronavírusu na svetovú ekonomiku je už teraz zrejmý. Najbohatšie štáty to pochopili a už dnes na zmiernenie ekonomického dopadu pandémie podporu na svoju ekonomiku uvoľňujú bilióny dolárov. Napríklad Donald Trump zostavil stimulačný plán vo výške 1,2 bilióna dolárov, ktoré majú v najbližšej dobe dostať občania Spojených štátov, letecké a ďalšie spoločnosti.

O tvrdom dopade koronavírusu svedčí aj fakt, že už sa stihol prejaviť v oficiálnych štatistikách obchodného úradu v Japonsku. Ten včera zverejnil, že dovoz do tretej najväčšej ekonomiky sveta klesol vo februári klesli oproti predchádzajúcemu roku o výrazných 9 %.

Ani všetky spomínané stimuly, samozrejme, nedokážu zastaviť krátkodobý kolaps dopytu po palivách. Na to, aby ceny ropy „otočili“ a prestali padať, by trh potreboval dohodu svetových lídrov na dočasnom obmedzení ťažby. V skutočnosti sa však deje pravý opak - cenová vojna medzi lídrom OPEC - Saudskou Arábiou - a Ruskom má opačný efekt a ďalej podporuje cenový prepad. Je zrejmé, že rokovania o koordinovanom znížení produkcie sa tento mesiac „zrútili“, čo ešte zvýšilo tlak na trh. Ak sa nič nezmení, bude prepad cien producentov ešte veľmi bolieť, a to so všetkými následkami na ekonomiky týchto štátov.