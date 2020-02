Ceny ropy nie a nie narásť. OPEC preto zvažuje predĺženie nižších kvót. Rusko je však prot

Ťažiari z OPEC majú problém. Produkcia krajín mimo tohto združenia vrátane USA, Brazílie, Kanady, Austrálie, Nórska a Guyany zvyšujú ťažbu a aj keď svetový dopyt stúpa, cena ropy nie a nie poriadne narásť.

Organizácia OPEC sa naposledy v decembri 2019 zhodla na znížení dennej produkcie o 1,7 milióna barelov do konca marca 2020. Teraz je v hre predĺženie, konkrétne aspoň do júna. Navyše si OPEC necháva otvorené „zadné dvierka“ v podobe ďalšieho predĺženia či väčšieho priškrtenia kvót.

Predstaviteľov OPEC znepokojil rýchly pokles cien ropy za posledných niekoľko dní, spôsobený obavami, že nový koronavírus by mohol spôsobiť spomalenie hospodárskeho rastu a dopytu po rope v Číne a niekoľkých ďalších krajinách.

Aj keď cena ropy v posledných dňoch opatrne prelomila sériu niekoľkých negatívnych dní po sebe, naďalej ostáva pod hladinou 60 dolárov za barel. Saudská Arábia, ktorá je de facto lídrom OPEC sa spolu s ďalšími kľúčovými producentmi ropy ako Spojené arabské emiráty, Alžírsko a Omán snažila uplynulý týždeň upokojiť situáciu ohľadom vplyvu vírusu na svetové hospodárstvo a dopyt po rope.

OPEC však logicky začal zvažovať aj svoje možnosti, ako ovplyvniť situáciu a zintenzívnili internú diskusiu o tom, ako čo najlepšie reagovať na pokles cien.

Trhy očakávajú predĺženie znížených kvót ťažby až do konca júna, pričom nie je vylúčené ich natiahnutie až do konca roku 2020. V zálohe má OPEC aj ďalšie zníženie vlastnej ťažby v prípade, že si to situácia bude vyžadovať.

Problémom však ostáva Rusko. Moskva trvá na tom, aby súčasné obmedzenie skončilo podľa pôvodnej dohody v marci. Avšak Saudská Arábia je podľa zdrojov OPEC+ silno naklonená v prospech novej dohody a predĺženia znížených kvót.

OPEC v tomto roku očakáva, že jeho podiel na svetovom trhu sa bude ďalej znižovať. To pre OPEC rozhodne nie je dobrou správou a organizácia najväčších ropných ťažiarov sa s ňou bude musieť vysporiadať, ak nechce ďalej prichádzať o svoje pozície.